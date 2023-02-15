اليوم السابع
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الأربعاء، 15 فبراير 2023 10:22 م
أكرم القصاص
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تونس تحبط محاولات عدة للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية

الأربعاء، 15 فبراير 2023 10:00 م
تونس تحبط محاولات عدة للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية الحرس الوطنى التونسى
أ ش أ

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أعلنت السلطات التونسية إن وحدات الحرس البحري بسواحل بنزرت تمكنت من انقاذ شخص تونسي الجنسية و إنتشال عدد 3 جثامين فيما تزال عمليات البحث عن مفقودين جارية وذلك بعد تعرض مركبهم للغرق جراء الهجرة غير الشرعية.


وفي سياق آخر ،قال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي ، إن الوحدات البحرية بمناطق قرقنة , المهدية و صفاقس بإقليم الحرس البحري بالوسط تمكنت من إحباط 10 عمليات هجرة غير شرعية بسواحل مرجع النظر، وضبطت الوحدات العائمة 342 من بينهم عدد 338 شخصا من جنسيات جنوب الصحراء و البقية تونسيين وجاري التحري عنهم.


وأوضح أنه في إطار التصدي للعصابات الضالعة في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات قابس ، جبنيانة و صفاقس من ضبط 10 أشخاص من بينهم 7 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء و 3 تونسيين، بصدد التحضير للقيام بعمليات إجتياز للحدود البحرية خلسة .


وفي سياق متصل ، أضاف أن وحدات تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بنابل تمكنت من إحباط عمليتين إجتياز للحدود البحرية خلسة و نجدة و إنقاذ 10 مجتازين من بينهم "٢" تونسيين بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر .


وأمرت النيابة العمومية بإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم .


تونس

الهجرة غير الشرعية

سواحل بنزرت

الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي

الحرس الوطنى التونسى



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