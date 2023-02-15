تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية سفلاق بمركز ساقلته بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

نظمت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، أعمال القافلة الطبية الشاملة، التى انطلقت اليوم فى قرية "سفلاق" بمركز ساقلتة بالتعاون مع محافظة سوهاج، وجامعة سوهاج، وجمعية" رسالة" للأعمال الخيرية، ومؤسسة "مصر الخير"، وذلك للقرى الأكثر احتياجاً، لعلاج المرضى الغير قادرين فى تخصصات، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وبمتابعة اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج.

وأعلن اللواء هشام آمنة أن انطلاق هذه القافلة، التي تضم العديد من التخصصات الطبية المختلفة من الكوادر الطبية، هى إحدى الخدمات المقدمة للمواطنين فى المناطق والقرى الأكثر احتياجا، لتوفير حياة كريمة لهم مؤكدا أن تنظيم هذه القافلة يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير احتياجات المواطنين في مختلف مناطق الجمهورية.

وأوضح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج أن القافلة قامت من خلال أطباء ذات كفاءة العالية من مستشفيات جامعة سوهاج، بالكشف و صرف العلاج مجانا و تقديم الخدمات الطبية لما يقرب من 1881 مريض فى 16 تخصص طبى مختلف بقرية "سفلاق" بمركز ساقلتة بسوهاج، مشيرًا الى تذليل كافة العقبات بتعاون وزارة التنمية المحلية، والأجهزة التنفيذية بمحافظة سوهاج.

وأوضح الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، أن القافلة والتى تضم أكثر من 60 طبيبا، قامت الكشف الطبى على جميع الحالات المرضية، بالإضافة إلى إجراء العديد من الجراحات بمستشفيات جامعة سوهاج على نفقة الدولة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا ومنسق عام القوافل بمجلس الوزراء، أنه تم ، خلال أعمال القافلة، تحويل العديد من الحالات الحرجة إلى المستشفيات الجامعية؛ لإجراء العمليات الجراحية واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، وكذا قرارات من هيئة التأمين الصحي، لافتا إلى أن القافلة وفرت جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بالمجان، فضلا عن توزيع النظارات الطبية وسماعات الأذن لضعاف السمع، وكذا توفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، مشيرًا إلى أن تنظيم هذه القافلة الشاملة، التي تضم نخبة من كوادر أطباء جامعة سوهاج، يأتي في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.