تغريد صلاح تبدع فى غناء "القلب يعشق كل جميل" بالشرقية.. فيديو

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تغريد صلاح بنت الشرقية طفلة لم تكمل الـ12 عامًا من عمرها بالصف السادس الابتدائى، أطلق عليها كل من سمعها لقب "أم كلثوم"، لأنها تؤدى بنفس طريقة كوكب الشرق التى أثرت المكتبة الفنية بالكثير من الأغانى والأشعار والقصائد الغنائية.





تغريد حباها الله صوتًا جميلًا يشجى من يسمعه ذاع صيتها وأصبحت تحظى بحب من الجميع وأصبح اسمها يتردد فى كل المناسبات.

"اليوم السابع" التقى تغريد صلاح السيد ليكشف عن موهبتها وحنجرتها الذهبية التى يتحدث عنها الجميع.

وقالت الطفلة تغريد صلاح السيد العرينى 12 سنة بالصف السادس الابتدائى من مركز أبو كبير محافظة الشرقية واكتشفت موهبتى وأنا صغيرة وكانت تحب تسمعنى وبعدها بابا سمعنى وأبدى سعادته بصوتى خاصة عندما أنشد أناشيد دينية، وأصبحت يوميا أغنى وأنشد فى طابور الصباح بمدرستى مدرسة الناصرية الابتدائية بمدينة أبو كبير محافظة الشرقية.

وأضافت، لـ"اليوم السابع"، عشقت صوت الفنانة أم كلثوم وشعرت أننى أحب سماع أغانيها وأعيش إحساسها.

وأشارت إلى أن أشقاءها تخصصوا فى تجويد القرآن والإنشاد الدينى وأنا أصغرهم، ومنذ نعومة أظافرى وأنا أستمع لهم وبمجرد أن استطعت التركيز والإنشاد بدأت تقليد أشقائى وكانوا لى نعم المعلمين، وكانوا جميعهم يصححون لى مخارج الألفاظ ونطق الحروف بشكل صحيح، كما استطاعوا تعليمى المدود وبعض الحركات الصوتية التى تحسن من أداء الانشاد الدينى.

وأشارت تغريد صلاح إلى أنها بعد ذلك بدأت تقليد أشقائها فى سماع ما تحب من منشدين ثم تقوم بالتقليد.

وقالت الطفلة المنشدة: أنا بدأت فى حفظ القرآن الكريم حفظت حتى الآن 4 أجزاء، ومستمرة فى الحفظ إلى أن أختم القرآن كاملا، ثم دراسة أحكامه وتفسيره، لافتة إلى أن والدتها لها دور كبير جدا فى حياتها فهى تشجعها وتقف بجوارها هى ووالدها.