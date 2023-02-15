تعليم بورسعيد تتابع انتظام الدراسة.. وتشدد على تسجيل الغياب إلكترونيا

قامت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد صباح اليوم بزيارة مفاجئة لمدارس المهندس على سليمان الثانوية للبنين والغرفة التجارية الثانوية للبنات وبورسعيد الرسمية للغات المرحلة الثانوية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسى الثاني.

وأكدت وكيل الوزارة أن وزارة التربية والتعليم حريصة على ربط الطلاب بمدارسهم وتعزيز مكانة المعلم مشددة على تطبيق التسجيل الإلكترونى لغياب الطلاب أسبوعيا وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم.

ووجهت الدكتورة هالة عبد السلام بضرورة تفعيل جدول المحاضرات للصف الثالث الثانوى وفقا للخطة الدراسية مثنية على إجادة معلمو الفصول لاستخدام السبورات التفاعلية وأساليب التعلم الحديثة لتوصيل المعلومة بشكل دقيق للطلاب.

جاء ذلك بحضور ومحمود بدوى مدير عام التعليم العام وستوتة عبد الله مدير إدارة التعليم الثانوى المركزى والدكتورة سوزان بغدادى مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات.