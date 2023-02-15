"تعليم المنيا" تناقش آليات تفعيل مجموعات الدعم المدرسية

عقد المهندس حمدى السيد اسماعيل وكيل وزارة التربية و التعليم بالمنيا اجتماعا مع مديرى عموم الإدارات التعليمية التسع، بحضور حمدى مصطفى وكيل المديرية، لمناقشة آليات تفعيل مجموعات الدعم المدرسية تزامنا مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وجه وكيل الوزارة مديرى الإدارات التعليمية، بضرورة تجهيز قاعات خاصة لـ مجموعات الدعم بديلة الدروس الخصوصية ، على أن تكون بالنسبة لطلاب الشهادات العامه الشهادة الإعدادية - وشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ستكون داخل قاعات بالإدارات التعليمية، وبها مدرسين هم الأكفأ على مستوى الإدارة.

وأشار إلى أن طلاب صفوف النقل سيتم داخل المدارس، وذلك داخل فصول مجهزة جيدًا، لاستقبال الطلاب ، وأكد وكيل الوزارة على مديري الادارات ، ضرورة متابعة تجهيز هذه القاعات بما يتناسب مع تدريس المناهج الجديدة، واختيار المدرسين الذين يعملون داخل تلك المجموعات بعناية فائقة، وشدد وكيل الوزارة على صرف مستحقات المعلمين بالحصه أولًا بأول وذلك بمعرفة مديرى الإدارات التعليمية، وتحت إشرافهم، وكذلك الاطمئنان على إنتهاء جميع أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس، والتأكد من وصول الكتب الدراسية لجميع المراحل التعليمية ، والمتابعة اليومية لحضور الطلاب ، وأيضا متابعة تنفيذ خطة الأنشطة التربوية بالمدارس .