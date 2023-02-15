تطوير 25 ألف كم طرق داخلية بالمحافظات يوفر 8 مليارات دولار.. اعرف تفاصيل

وفرت مصر 8 مليارات دولار من استهلاك الوقود والوقت باستخدام شبكة الطرق الجديدة، وتطوير الشبكة القديمة، حيث تناول الرئيس السيسى في القمة العالمية للحكومات، قضية تطوير شبكات الطرق المتهالكة واستعراض مجهودات الدولة فى تأهيل البنية التحتية للواقع السكانى.

حرصت أجهزة الدولة ممثلة فى وزارة النقل وهيئة الطرق والكبارى، على حل الاختناقات والقضاء على التكدس المرورى، وذلك من خلال انشاء عدة كبارى فى التقاطعات على الطرق الرئيسية ومداخل المدن والقرى، مما ساهم فى تقليل التلوث وتوفير الوقت والجهد وتقليل حرق الوقود مما ساهم فى توفير مليارات الدولارات المستخدمه فى استيراد المحروقات.

وفي مجال الطرق المحلية داخل المحافظات تم التخطيط لرفع كفاءة 125 ألف كم علي مستوي الجمهورية وتم إنجاز 36 ألف كم وفيما يتعلق بطرق حياة كريمة تم التخطيط لتطوير ورفع كفاءة طرق بإجمالي 2900 كم ضمن مبادرة حياة كريمة وتم الإنتهاء من تنفيذ طرق بإجمالي أطوال 330 كم منها 210 كم في الصعيد و 120كم في الدلتا .