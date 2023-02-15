تركيا تدعو السكان للابتعاد عن المباني المتضررة من الزلزال خشية انهيارها

وكالات

دعت إدارة الكوارث الطبيعية التركية السكان للابتعاد عن المباني المتضررة من الزلزال خشية انهيارها، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وكانت قد أعلنت إدارة الكوارث الطبيعية التركية "آفاد"، اليوم الأربعاء، أنه حتى الآن حصلت 3 آلاف و858 هزة ارتدادية منذ وقوع زلزال فجر يوم الاثنين الماضي.

وكانت "آفاد"، كشفت يوم أمس أنها أحصت 2724 هزة ارتدادية. هذا وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا 41 ألفا، إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع تضاؤل الآمال في العثور على ناجين بعد مرور 9 أيام على الكارثة.