تدريب العاملين بصحة أسوان علي تكنولوجيا المعلومات

تنظم مديرية الشئون الصحية بأسوان دورة تدريبية لتكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلى للعاملين بالمديرية والإدارات والوحدات التابعة لها تحت رعاية اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان

وقال الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، بأن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير الصحة وتعليمات محافظ أسوان المتواصلة لتكثيف الجهود المبذولة لتنمية القدرات وصقل مهارات العاملين وإستغلال آليات التحول الرقمى لتطوير الأداء الوظيفى بما يساهم فى سرعة الإنجاز وتيسير الخدمات لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب.

كما أوضح الدكتور إيهاب حنفى في "تصريحات صحفية"، أن الدورة التدريبية تستمر لمدة أسبوعين وتتضمن التدريب على أساسيات الحاسب الآلى وإيجادة إستخداماته المتعددة ، علاوة على تعليم أهم البرامج والتطبيقات المتقدمة والمتخصصة مما يؤهل المتدرب لإجتياز إختبارات الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلى ICDL، والحصول على شهادة معتمدة بذلك.

من ناحية اخري، وفى إطار الإلتزام بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بشأن تكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ الإستراتيجية الخاصة بالإرتقاء بالصحة العامة ودعم آليات العمل لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين بالشكل المطلوب.

كان قد أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة على إجراء 9491 حالة فحص وتحليل قامت بها إدارة المعامل خلال الشهر الماضى.

مشيراً الي أنه تم القيام بإجراء الفحص لعدد 942 سائق بمعمل القومسيون الطبي، بجانب إجراء 964 حالة تحاليل مخدرات وفيروسات كبدية بالمعمل الإقليمى، بالإضافة إلى فحص 676 عينة مياه وأغذية بكتريولوجياً وكيميائياً، فضلاً عن القيام بإستخراج 575 شهادة صحية لمتداولى الأغذية.

وفى نفس السياق أوضح الدكتور إيهاب حنفى بأنه تحت رعاية محافظ أسوان تم مواصلة فاعليات البرنامج التدريبي فى الإنعاش القلبى الرئوى والتعامل مع التفاعلات التحسسية والحقن الأمن، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي.

كما أشار الدكتور إيهاب حنفى بأن البرنامج التدريبى يتضمن مجموعة متخصصة من التدريبات العملية والمحاضرات النظرية حيث يحصل الصيدلى المتدرب بعد إجتياز الإختبارات على شهادة تجيز له الحقن العضلى وتحت الجلد، لافتاً الي أنه حتى الآن تم تدريب 157 صيدلياً من إجمالى جميع فئات الصيادلة المستهدفة بأسوان.