تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر خلال 24 ساعة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 18 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و 884 شاحنة و 350 سيارة .
وأكد المركز الإعلامي للهيئة أن شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، و 485 شاحنة و 330 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11 آلاف طن بضائع، و 399 شاحنة و 20 سيارات .
استقبل ميناء سفاجا اليوم ثلاث سفن وهى GOZO، والحرية2، ودليلة، بينما تغادر السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين الحرية2 و دليلة.
كما تم تداول 1600 طن بضائع عامة ومتنوعة و165 شاحنة بميناء نويبع حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وبريدج .
واستقبل ميناء السويس اليوم السفينة KALINA وعلي متنها 288 سيارة بوزن 580 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1420 راكب بموانيها.
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