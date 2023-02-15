تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر خلال 24 ساعة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 18 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و 884 شاحنة و 350 سيارة .

وأكد المركز الإعلامي للهيئة أن شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، و 485 شاحنة و 330 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11 آلاف طن بضائع، و 399 شاحنة و 20 سيارات .

استقبل ميناء سفاجا اليوم ثلاث سفن وهى GOZO، والحرية2، ودليلة، بينما تغادر السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين الحرية2 و دليلة.

كما تم تداول 1600 طن بضائع عامة ومتنوعة و165 شاحنة بميناء نويبع حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وبريدج .

واستقبل ميناء السويس اليوم السفينة KALINA وعلي متنها 288 سيارة بوزن 580 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1420 راكب بموانيها.





