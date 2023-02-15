اليوم السابع
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تخفيضات تصل إلى 30%.. تعرف على مواعيد عمل معرض "أهلا رمضان" بمدينة 6 أكتوبر

الأربعاء، 15 فبراير 2023 01:22 م
تخفيضات تصل إلى 30%.. تعرف على مواعيد عمل معرض "أهلا رمضان" بمدينة 6 أكتوبر معرض أهلا رمضان بمدينة 6 أكتوبر
كتبت - مرام محمد

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أكد جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن معرض "أهلا رمضان" المقام بمنطقة خدمات الحى 11، 12، يفتح أبوابه يوميا للمواطنين ابتداء من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، وذلك حتى نهاية شهر رمضان الكريم.

 

وأوضح أن المعرض يوفر احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بتخفيضات تصل لـ30%، مشيرا إلى أن المعرض يقام على مساحة 1000 متر، ويحتوى على عدد كبير من الباكيات البيعية التى تضم كافة المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والدقيق والعدس والأرز والزيوت واللحوم الطازجة والمجمدة والخضراوات والبلح وياميش رمضان، وذلك بمشاركة عدد من شركات ومصانع السلع الاستراتيجية.

 

وأكد أنه تم وضع لافتات ولوحات توضيحية مدون عليها أسعار السلع الغذائية المخفضة داخل المعرض ونسبة التخفيض مقارنة بأسعار السوق المحلى، وذلك بالتعاون مع مجلس الأمناء والغرفة التجارية بالجيزة ووزارة التموين.

 

وأشار إلى أن المعرض يأتى ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق ومواجهة احتكار السلع من بعض التجار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم قبل حلول شهر رمضان الكريم.

 

جدير بالذكر، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تستمر فى التوسع فى إنشاء معارض "أهلا رمضان" فى كافة المحافظات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، كذلك تأمين مخزون استراتيجى من كافة المنتجات والسلع الأساسية طوال الوقت، حيث تطرح الوزارة كافة السلع الأساسية ومنتجات اللحوم بأسعار مخفضة تتراوح من 25 إلى 30% وسط الإقبال الكبير على شراء المنتجات من منافذ وفروع معارض "أهلا رمضان".


أهلا رمضان

معارض اهلا رمضان

منافذ السلع

مدينة 6 أكتوبر

الجيزة



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