تأجيل محاكمة متهمين بقتل جارهما بسبب خلافات بينهم بالشرقية لـ15 مارس

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 1225 جنايات كلي شمال الزقازيق لسنة 2022، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين: محمد ن ن ب، ومحمود ن س، مقيمين في عزبة عرب السبيل التابعة لقرية قصاصين الشرق في مركز الحسينية، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه محمد أ ح ب، مقيم بذات الناحية.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين قد بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض عصا خشبية (شوم)، وما أن أيقنا بمرور المجني عليه حتى استوقفاه حال استقلاله دراجة نارية وسددا له عدة ضربات استقرت بالرأس والفخذ والساق الأيمن قاصدين إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات التي أودت بحياته على النحو المبين في التحقيقات.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة الحسينية، أن المتهمين قد ارتكبا جريمتهما على إثر خلاف بينهما وبين المجني عليه، وأنهما قد استقلا دراجة نارية بقيادة الأول وارتكبا جريمتهما.