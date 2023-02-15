بلغاريا تقدم مساعدات مالية وإغاثية لمتضرري زلزال تركيا وسوريا

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أعلنت الحملة الوطنية للصليب الأحمر البلغاري، جمع أكثر من مليون و900 ألف ليف بلغاري لمساعدة المتضرريت من الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، والذي وقع في 6 فبراير الجاري.



وذكر منظمو الحملة - في بيان أوردته وكالة الأنباء البلغارية الرسمية - أنه تم بالفعل تحويل 480 ألف ليف بلغاري إلى تركيا، و320 ألف ليفا بلغاري إلى سوريا، لافتين إلى مناشدة الحملة نظرا للصعوبات اللوجستية الخطيرة في البلدين المتضررين من الزلزال، المنظمات الشريكة لجعل المساعدة المالية أولوية.



وأعربت الحملة عن استعدادها لإرسال أول طنين من المساعدات الإنسانية إلى الضحايا في سوريا، مُشيرة إلى أنها على اتصال مع الجاليتين السورية واللبنانية في بلغاريا لتلقي التبرعات والمساعدة في نقلها إلى المحافظات السورية المتضررة.



وكانت وزارة الدفاع البلغارية قد أعلنت أمس الأول /الأحد/ وصول طائرتي نقل عسكريتين من طراز "سبارتان" تحملان 4 أطنان من المساعدات الإنسانية إلى تركيا.