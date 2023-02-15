بسبب سوء الأحوال الجوية.. محافظة الإسكندرية تعطل الدراسة اليوم الأربعاء.. إنفوجراف

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء نظراً لسوء الأحوال الجوية

التعطيل يشمل المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون)



محافظة الإسكندرية تعطل الدراسة اليوم الأربعاء

منح العاملين المعينين ضمن نسبة 5% والموظفة التى ترعى طفلا يقل عمره عن 12 سنة إجازة استثنائية

ويستثنى من ذلك:

القيادات وأطقم العمل والنوباتجيات وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا المديريات المختلفة

اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أكد

استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ فى جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة

تكثيف التواجد الميدانى على مدار الساعة لمتابعة تداعيات موجة الطقس السيئ

رصد أى حالات طارئة للتعامل الفورى تجنبًا لحدوث أى مشكلات نتيجة لسقوط الأمطار

تكليف رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد على أرض الواقع لمتابعة تداعيات النوة الحالية