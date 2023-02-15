بايدن يعين نائبة رئيس الاحتياطى الفيدرالى مستشارة اقتصادية للبيت الأبيض

وكالات

عين الرئيس الأمريكي جو بايدن نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، لايل برينارد، رئيسة لفريق المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض في بيان إن برينارد البالغة من العمر 61 عاماً، والتي تشغل منصب نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ مايو 2022 ستحلّ محل براين ديز، والذي كانت استقالته متوقعة مع بدء النصف الثاني للولاية الرئاسية.

ونقل بيان البيت الأبيض عن بايدن قوله إن "لايل هي أحد روّاد الاقتصاد الكلّي في البلاد، وتتمتع بخبرة اقتصادية وطنية ودولية غير عادية".

وحسب موقع العين الإخبارى، أضاف "أنها شخصية موثوق بها في مؤسساتنا الاقتصادية وتعي كيف يؤثر الاقتصاد على الناس".

وفي بيانه قال البيت الأبيض إن بايدن يعتزم كذلك تعيين جاريد بيرنشتاين الذي يتولى حالياً منصب مستشار اقتصادي للرئيس، مديراً لمجلس المستشارين الاقتصاديين "سي إي إيه"، وهو هيئة استشارية أخرى تابعة للبيت الأبيض.

وسيخلف بيرنشتاين بذلك المديرة الحالية للمجلس سيسيليا روس.