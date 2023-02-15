انهيار حائط خرسانى فى أسوان على 3 عمال دون خسائر فى الأرواح

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

انهار حائط خرساني على 3 عمال بناء، أثناء العمل بالقرب من قرية تنهار ناحية بحيرة ناصر بأسوان ، دون أى خسائر فى الأرواح تم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وكان مدير أمن أسوان ، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أسوان أول، يفيد بإنهيار جزء خرساني على عمال بناء تابعين لإحدى شركات المقاولات.

على الفور، انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث وتم الدفع بسيارتين إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، والذى تبين انهيار حائط خرسانى عليهم أثناء مرحلة البناء بالقرب من قرية تنقار النوبية بالقرب من بحيرة ناصر

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

وعلى الجانب الآخر، لقى شخص مصرعه غرقا داخل ترعة بقرية البحيرة التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، تم انتشال الجثة وتسليمها لمشرحة إدفو تحت تصرف النيابة.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث وتم الدفع بفرق الإنقاذ النهرى والتى نجحت فى انتشال الجثة وتسليمها للمشرحة، وتبين من تحريات النيابة أن الجثة لشخص يدعى حمادة سالم. أ 30 سنة مقيم إدفو أسوان، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.