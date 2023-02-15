اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 8 رحلات بينها 5 من ألمانيا

البحر الأحمر- عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأربعاء، 8 رحلات طيران، ضمن 92 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى حتى الجمعة المقبل، حيث تقوم السلطات المختصة بتسهيل الإجراءات للسياح الوافدين، للاستمتاع بإجازاتهم فى فنادق البحر الأحمر.

ومن المقرر أن يستقبل المطار على مدار ساعات اليوم الأربعاء 8 رحلات طيران بينهم 5 رحلات من المطارات الألمانية المختلفة، ورحلتين قادمتين من مطار العاصمة التشيكية ورحلة تصل من إيطاليا

وكان مطار مرسى علم الدولى الاثنين الماضى، 3 رحلات طيران، ضمن 92 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى حتى الجمعة المقبل، حيث تقوم السلطات المختصة بتسهيل الإجراءات للسياح الوافدين، للاستمتاع بإجازاتهم فى فنادق البحر الأحمر.

واستقبل المطار يوم الاثنين 3 رحلات طيران بينهم رحلتين من مطار مدينة ميلانو الايطالية، يقلان على متنهم قرابة 500 سائح إيطالى الجنسية، ورحلة أخرى داخلية.