اليوم السابع: الرئيس السيسى يتسلم رئاسة لجنة النيباد الأفريقية حتى 2025

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" الرئيس السيسى يتسلم رئاسة لجنة النيباد الأفريقية حتى 2025.. 5 أولويات للرئاسة المصرية.. حشد الموارد المالية فى المجالات ذات الأولوية للقارة السمراء وبينها تطوير البنية التحتية.. التركيز على محور التحول الصناعى بما يضمن تطوير سلاسل القيمة المضافة القارية.. تحقيق المستهدف من اتفاقية التجارة الحرة وتعظيم فرص الاندماج فى الاقتصاد العالمى.. تأكيد أهمية مشاركة دول القارة لخبراتها فى المشروعات التنموية.. «سدتنزانيا» نموذجا.. تأكيد أهمية مشاركة دول القارة لخبراتها فى المشروعات التنموية.. «سدتنزانيا» نموذجا

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