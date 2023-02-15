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النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة شخص عثر عليها بأحد فنادق الأزبكية

الأربعاء، 15 فبراير 2023 07:00 ص
النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة شخص عثر عليها بأحد فنادق الأزبكية الطب الشرعى - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت النيابة العامة بسرعة ارسال تقرير الصفة التشريحية حول العثور على جثة شخص عثر عليه داخل إحدى الغرف بأحد الفنادق بمنطقة الأزبكية، وذلك لبيان سبب الوفاة الحقيقى، وطلبت بعمل تحريات المباحث حول الواقعة.
 
 
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الأزبكية، بلاغا من إدارة أحد الفنادق يفيد بالعثور على جثة شخص داخل غرفته بالفندق بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.
 
 
وبالفحص تبين العثور على جثة شخص أجنبي في العقد الخامس من عمره، يرتدي كامل ملابسه وخلو الجثة من أية إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 
 
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتحرر المحضر اللازم ، واخطرت النيابة العامة ، التى أمرت بإعداد تقرير الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة الحقيقة.

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