النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة شاب قتل على يد جاره فى الشرابية

كتب عبد الله محمود

أمرت النيابة العامة، بسرعة إرسال تقرير الصفة التشريحية حول واقعة مقتل شاب "عامل" على يد جاره، بسبب خلافات الجيرة بينهما فى الشرابية، لبيان سبب الوفاة الحقيقى.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية، بلاغًا من الأهالي يفيد بمقتل شخص طعنًا بالسكين بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب عامل مصاب بطعنة نافذة بالصدر، وتم نقل الجثة إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليه، وإعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقى، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة، تبين أن المجنى عليه قتل على يد آخر في مشاجرة بسبب خلافات بينهما.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات شخصية بينهما منذ فترة ولم تنتهى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.