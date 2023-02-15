"الناس للناس".. مشروع تخرج بإعلام الأزهر لمساندة المحتاجين

كتب لؤى على

أطلق مجموعة من طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة الأزهر لهذا العام 2023، مشروع تخرج يحمل عنوان "الناس للناس".

يهدف مشروع التخرج، على مساعدة من هو محتاج، وتوفير مساعدات بسيطة، ربما ترسم الفرحة على وجوههم بها، ويقدرون على توصيل رسالة للجميع بمساعدة جميع المحتاجين.

وذكر أحد أعضاء مشروع التخرج، أن فكرة الحملة ظهرت بعد انتشار العديد من المحتاجين في الفترة الأخيرة، فحرصًا على المساعدة لهم، قرر الفريق على المساندة، ووضعوا شعار "خد بإيده محتاج مساعدتك"، وبدأ الانتشار بتصوير العديد من مقاطع الفيديو مع المحتاجين وإهدائهم مساعدة بسيطة.