اليوم السابع
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الأربعاء، 15 فبراير 2023 09:44 ص
أكرم القصاص
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"الناس للناس".. مشروع تخرج بإعلام الأزهر لمساندة المحتاجين

الأربعاء، 15 فبراير 2023 09:41 ص
"الناس للناس".. مشروع تخرج بإعلام الأزهر لمساندة المحتاجين الناس للناس
كتب لؤى على

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أطلق مجموعة من طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة الأزهر لهذا العام 2023، مشروع تخرج يحمل عنوان "الناس للناس".
 
يهدف مشروع التخرج، على مساعدة من هو محتاج، وتوفير مساعدات بسيطة، ربما ترسم الفرحة على وجوههم بها، ويقدرون على توصيل رسالة للجميع بمساعدة جميع المحتاجين.
 
وذكر أحد أعضاء مشروع التخرج، أن فكرة الحملة ظهرت بعد انتشار العديد من المحتاجين في الفترة الأخيرة، فحرصًا على المساعدة لهم، قرر الفريق على المساندة، ووضعوا شعار "خد بإيده محتاج مساعدتك"، وبدأ الانتشار بتصوير العديد من مقاطع الفيديو مع المحتاجين وإهدائهم مساعدة بسيطة.
 
جديرًا بالذكر أن مشروع تخرج "الناس للناس"، بدأ في الفترة الأخيرة بمجموعة من المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة "تويتر-فيسبوك-انستجرام"، وبمجموعة من مقاطع الفيديو مع بعض المحتاجين، وحصل على تفاعل كبير من الجمهور.
 

الناس للناس

اعلام الازهر

الازهر الشريف

جامعة الازهر



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