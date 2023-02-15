اليوم السابع
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الأربعاء، 15 فبراير 2023 12:55 م
أكرم القصاص
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"الناس للناس" مبادرة لتقديم الدعم لمن يحتاجه ضمن مشروع تخرج بإعلام الأزهر

الأربعاء، 15 فبراير 2023 12:13 م
"الناس للناس" مبادرة لتقديم الدعم لمن يحتاجه ضمن مشروع تخرج بإعلام الأزهر الناس للناس

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أطلق مجموعة من طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة الأزهر لهذا العام 2023، مبادرة بعنوان "الناس للناس" ضمن مشروع تخرجهم.

تهدف مبادرة "الناس للناس" إلى مساعدة من هو محتاج، وتوفير مساعدات بسيطة، ربما ترسم الفرحة على وجوههم، وتوصيل رسالة للجميع بمساعدة المحتاجين.

وقال فريق المبادرة مشروع التخرج، أن فكرة الحملة تقوم على تقديم الدعم لكل من يحتاجه وترفع شعار "خد بإيده محتاج مساعدتك".

وبدأ مشروع تخرج طلبة جامعة الأزهر"الناس للناس"، بمجموعة منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة "تويتر- فيسبوك - انستجرام"، وبمجموعة من مقاطع الفيديو، وحصل على تفاعل كبير من الجمهور.

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الناس للناس

مبادرة الناس للناس

مشروع تخرج بإعلام الأزهر

إعلام الأزهر




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