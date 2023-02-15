اليوم السابع
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الأربعاء، 15 فبراير 2023 05:22 م
أكرم القصاص
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الناتو: نتخذ خطوات إضافية لتعزيز دفاعاتنا فى مواجهة الأزمة الأمنية

الأربعاء، 15 فبراير 2023 05:15 م
الناتو: نتخذ خطوات إضافية لتعزيز دفاعاتنا فى مواجهة الأزمة الأمنية الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج
وكالات

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قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج إن التحالف يتخذ خطوات إضافية لتعزيز دفاعاته في مواجهة أزمة أمنية هي الأكبر، في إشارة إلى الأزمة الأوكرانية، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وكان قد دعا ستولتنبرج أعضاء الحلف بالمسارعة في توفير الذخيرة اللازمة لأوكرانيا تحسبا لما وصفه بهجمات روسية وشيكة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وأوضح أمين عام الناتو أنه لا يرى أية بارقة أمل تلوح في الأفق على نية الرئيس بوتين للتوصل لتسوية سلمية للصراع الدامي الذي تدور رحاه في الوقت الحالي في أوكرانيا في إطار العملية العسكرية الخاصة التي تدنو من بداية عامها الثاني خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف أمين عام الناتو أن هناك مؤشرات أن الجانب الروسي يتأهب في الوقت الحالي لمزيد من المعارك والهجمات، مشيرا إلى أن فكرة إمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة مازالت مطروحة ولكنها ليست بالأمر العاجل في الوقت الراهن.

وأكد ستولتنبرج أن الأمر الذي يحظى بالأولوية القصوى الآن هو ضمان التزام الدول المانحة بالوفاء بتعهداتها لأوكرانيا فيما يخص المساعدات العسكرية ولاسيما الدبابات المدرعة والذخيرة، بالإضافة إلى تدريب القوات الأوكرانية على استخدام الأسلحة الحديثة التي تصل إليها من الدول الغربية.

 

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