المقبولون بوظيفة معلم فصل مساعد بمسابقة 30 ألف معلم بالجيزة.. اعرف الأسماء

كتب: محمد الأحمدى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، الأسماء التى تم قبولها بمرحلة معلم فصل مساعد فى مسابقة (30 ألف معلم) والخاصة بتعليم الجيزة فقط.

وأكدت المديرية في بيان لها ضرورة تكليف إدارة التنسيق بالمديرية بمراجعة توزيع المعلمين المتواجدين على رأس العمل وفق العجز والزيادة بكل إدارة، واستيفاء المصوغاات المقررة بالمادة 45 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها على النحو الآتي، ومرفق مصوغات التعيين كما هو مدون بالكتاب الدورى:

1- بطاقه الرقم القومي وجهين أو جواز السفر سارية بعد الاطلاع على الأصل.

2- صحيفة الحالة الجنائية موجهة للمديرية.

3- إقرار موقع من المرشح للتعاقد أمام المسؤول عن إدارة الموارد البشرية ومصدقا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تاديبي نهائي خلال الأربع سنوات السابقة.

4- قرار المجلس الطبي المختص بثبوت اللياقة الصحية واجتياز المرشح للكشف الطبي وتحليل المخدرات.

5- شهادة ميلاد مميكنة.

6- أصل المؤهل الدراسي.

7- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

8- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها للإناث.

9- إقرار الحالة الاجتماعية والذمة المالية.

ونوهت المديرية على الالتزام بالأسماء الواردة من الإدارة المركزية لشؤون المعلمين في ضوء نتيجة الاختبارات الواردة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعد اجتياز تدريب اللياقة البدنية بمعرفة قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، مشيرة أنه سيتم لاحقا تحديد موعد التقدم بالأوراق المطلوبة لتقديمها مستوفاة للإدارة التعليمية التابع لها المتقدم.



أسماء المقبولين معلم مساعد (1)



أسماء المقبولين معلم مساعد (2)



أسماء المقبولين معلم مساعد (3)



أسماء المقبولين معلم مساعد (4)



أسماء المقبولين معلم مساعد (5)



أسماء المقبولين معلم مساعد (6)



أسماء المقبولين معلم مساعد (7)



أسماء المقبولين معلم مساعد (8)



أسماء المقبولين معلم مساعد (9)



أسماء المقبولين معلم مساعد (10)



أسماء المقبولين معلم مساعد (11)



أسماء المقبولين معلم مساعد (12)



أسماء المقبولين معلم مساعد (13)



أسماء المقبولين معلم مساعد (14)



أسماء المقبولين معلم مساعد (15)



أسماء المقبولين معلم مساعد (16)



أسماء المقبولين معلم مساعد (17)



أسماء المقبولين معلم مساعد (18)



أسماء المقبولين معلم مساعد (19)



أسماء المقبولين معلم مساعد (20)



أسماء المقبولين معلم مساعد (21)



أسماء المقبولين معلم مساعد (22)



أسماء المقبولين معلم مساعد (23)



أسماء المقبولين معلم مساعد (24)



أسماء المقبولين معلم مساعد (25)



أسماء المقبولين معلم مساعد (26)



أسماء المقبولين معلم مساعد (27)



أسماء المقبولين معلم مساعد (28)



أسماء المقبولين معلم مساعد (29)