وأضاف محمود خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة "الأولي"، أن المحطات التي تنشئها مصر وتجذب استثمارات هي حاليا الأكبر من حيث الإستثمارات فى المنطقة، مبينا أن 20% من الطاقة الكهربائية الخاصة بمصر هي طاقة متجددة، وتهدف مصر للوصول إلى 42% من الكهرباء إلى طاقة متجددة.

وتابع أنه لأول مرة قدرات الطاقة المتجددة أصبحت أكثر من قدرات الطاقة المائية فى مصر، مشيرا إلى أن مصر نصت في دستورها على أن الطاقة المتجددة جزء من مزيج الطاقة.

وحول إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، قال إن هذا الهيدروجين ينتج من الطاقات المتجددة، وهناك صناعات كثيرة تحتاج للهيدروجين، مذكرا بأن مصر وقعت 23 اتفاقية للعمل على موضوع الهيدورجين الأخضر.

