اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين تغلق باب الترشح

كتب محمد عبد الرازق

أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، اليوم الأربعاء، باب تلقي طلبات الترشح على مقعد النقيب ومقاعد التجديد النصفي لمجلس النقابة، بشكل نهائي، وذلك بعد أن تلقت طلبين للترشح لمنصب النقيب، وبذلك تكون اللجنة قد تلقت 13 طلبا للترشح على هذا المنصب بنهاية اليوم الخامس والأخير.

كما تلقت اللجنة اليوم ثلاثة طلبات للترشح لعضوية مجلس النقابة؛ ليصبح إجمالي عدد المترشحين لعضوية المجلس 33 صحفيا.

وتضم اللجنة في عضويتها، أعضاء المجلس الستة الممتدة عضويتهم ويعاونهم من أعضاء الجمعية العمومية (أمينة شفيق (الأهرام)، عبد الله حسن (وكالة أنباء الشرق الأوسط) ،أمينة النقاش (الأهالى) ، مجدى حلمى (الوفد)، عبد العظيم الباسل (الأهرام)، سعيد محمد أحمد (وكالة أنباء الشرق الأوسط) ، محمد المنايلى (الجمهورية)، ثروت شلبى (الأهالى)، سعيد جمال الدين (الأحرار)، محمود الشيخ (دار الهلال) ).

ومن المنتظر أن تعلن اللجنة كشوف المرشحين، ويُسمح بتلقي الطعون والتنازلات خلال الفترة من 16 إلى 20 فبراير، قبل إعلان الكشوف النهائية للمُرشحين.

وتجرى الانتخابات في الجمعة الأولى من مارس المقبل التي توافق الثالث من ذلك الشهر، ويتطلب عقدها اكتمال النصاب القانوني بحضور 50% +1 من إجمالي ممن يحق لهم التصويت من أعضاء الجمعية العمومية مسددي الاشتراك حتى يوم الانتخابات، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني ترجأ الجمعية العمومية أسبوعين لتعقد في 17 مارس المقبل، ويشترط لاكتمال النصاب القانوني للانعقاد الثاني للجمعية العمومية حضور 25% ممن لهم حق التصويت.