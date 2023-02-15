اللجنة الطبية العليا والاستغاثات تنظم قافلة طبية بقرية "سفلاق" بمركز ساقلتة

سوهاج عمرو خلف

نظمت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء أعمال القافلة الطبية الشاملة، التى انطلقت صباح اليوم فى قرية "سفلاق" بمركز ساقلتة بالتعاون مع محافظة سوهاج، وجامعة سوهاج، وجمعية" رسالة" للأعمال الخيرية، ومؤسسة "مصر الخير"، برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وإشراف اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

وأشار اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، إلى أن انطلاق هذه القافلة، التى تضم العديد من التخصصات الطبية المختلفة من الكوادر الطبية ذات الكفاءة العالية من مستشفيات جامعة سوهاج، يأتى فى إطار جهود الدولة المصرية لتوفير احتياجات المواطنين فى مختلف مناطق الجمهورية.

وأوضح الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، أنه من المقرر أن تجرى القافلة، التى تضم أكثر من 60 طبيبا، الكشف الطبى على جميع الحالات المرضية، بالإضافة إلى إجراء العديد من الجراحات بمستشفيات جامعة سوهاج على نفقة الدولة

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا ومنسق عام القوافل بمجلس الوزراء، أنه تم، خلال أعمال القافلة، تحويل العديد من الحالات الحرجة إلى المستشفيات الجامعية؛ لإجراء العمليات الجراحية واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، وكذا قرارات من هيئة التأمين الصحى، لافتا إلى أن القافلة وفرت جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بالمجان، فضلا عن توزيع النظارات الطبية وسماعات الأذن لضعاف السمع، وكذا توفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، مشيرًا إلى أن تنظيم هذه القافلة الشاملة، التى تضم نخبة من كوادر أطباء جامعة سوهاج، يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، حيث تم تقديم الخدمات الطبية لما يقرب من 1881 مريض فى 16 تخصص طبى مختلف بقرية " سفلاق " بمركز ساقلتة بسوهاج.