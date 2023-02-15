اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 فبراير 2023 05:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الكنيست يقر قانونا بسحب الجنسية من الأسرى الحاصلين على أموال من السلطة الفلسطينية

الأربعاء، 15 فبراير 2023 05:34 م
الكنيست يقر قانونا بسحب الجنسية من الأسرى الحاصلين على أموال من السلطة الفلسطينية الكنيست الإسرائيلى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أقر الكنيست الإسرائيلي بصورة نهائية قانونا يسمح بسحب الجنسية من أي أسير فلسطيني ثبت حصوله على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.
 
وتم إقرار القانون بالقراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 94 مقابل معارضة 10 من أعضاء الكنيست الإسرائيلي الـ 120.
 
ويقضي القانون بسحب جنسية أو شطب إقامة أي أسير في السجون الإسرائيلية يثبت حصوله على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية كمساعدات اجتماعية.
 
وحال ثبت تلقي الأسير مساعدات يجري إبعاده إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة حال الإفراج عنه.
 
ويحمل المواطنون العرب في إسرائيل الجنسية الإسرائيلية أما الفلسطينيون في القدس الشرقية فتعتبرهم إسرائيل مقيمين.
 

الكنيست الإسرائيلى

الأسرى الفلسطينيين

السلطة الفلسطينية

الأوضاع فى فلسطين

الاحتلال الإسرائيلى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة