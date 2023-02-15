وقالت القيادة - فى بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - إنه "اعتبارا من 15 فبراير الجاري، كانت هناك ست سفن حربية معادية في مهمة قتالية في البحر الأسود، بما فى ذلك حاملة صواريخ "كاليبر كروز" تحمل إجمالي ثمانية صواريخ.. وفي بحر آزوف، توجد سفينة معادية واحدة، بالإضافة إلى 10 سفن أخرى فى البحر الأبيض المتوسط، من بينها خمسة تحمل صواريخ كاليبر كروز بإجمالي 72 صاروخا".

وأضاف أن البحرية تلاحظ أنه على مدار اليوم عبرت 26 سفينة عبر مضيق "كيرتش- ينيكال" إلى بحر آزوف لصالح روسيا، منها 11 كانت تتحرك من مضيق البوسفور؛ وعبرت خمس سفن في البحر الأسود، وتحركت ثلاث منها باتجاه مضيق البوسفور.

ونقل البيان عن رئيسة المركز الصحفي المشترك لقيادة العمليات الجنوبية ناتاليا هومينيوك قولها "إن روسيا تستعد لشن ضربة صاروخية ضخمة أخرى يمكن إطلاقها في 24 فبراير الجاري".

ومن ناحية أخري، أعلنت سلطات مدينة خيرسون أن وحدات المدفعية الروسية دمرت مركزا للمعدات العسكرية ومدفع "هاوتزر" للقوات الأوكرانية على محور خيرسون، موضحة أنه أنه تم القضاء على 12 عسكريا أوكرانيا وإصابة آخرين وتدمير 8 مركبات عسكرية جراء القصف الروسي.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفتين استراتيجيتين من طراز "تو 95" نفذتا مهمة دولية فوق بحري تشوكوتسك وأوخوتسك في الشرق الأقصى الروسي، مشيرة إلى أن الرحلة استغرقت أكثر من 7 ساعات ورافقت مقاتلات "سو 30" القاذفتين خلال الرحلة، مشيرة إلى أن جميع رحلات الطائرات التي تنفذها تتوافق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.