اليوم السابع
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أكرم القصاص
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العراق: مستعدون لنقل جاليتنا المتواجدة فى سوريا

الأربعاء، 15 فبراير 2023 12:56 م
العراق: مستعدون لنقل جاليتنا المتواجدة فى سوريا رئيس وزراء العراق محمد شياع السودانى
بغداد (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الخارجية العراقية، استعداد وزارة الهجرة والمهجرين لنقل العائلات العراقية المتواجدة فى سوريا والراغبة فى العودة الطوعية إلى العراق، عبر حافلات خصصتها الوزارة لهذا الغرض.

وقال وزارة الخارجية ــــ في بيان صحفي أوردته قناة "السومرية نيوز"، اليوم الأربعاء، إن وزارة الهجرة وجهت الدعوة إلى أبناء الجالية العراقية المتواجدة في سوريا بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانى.

جاء ذلك على خلفية الزلزال العنيف الذي ضرب دولتي سوريا وتركيا يوم الاثنين قبل الماضي، وتسبب في مقتل أكثر من 30 ألف شخص من البلدين.

من جهتها أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الأربعاء، عزمها تسيير رحلات عاجلة لإجلاء العراقيين الراغبين في العودة من سوريا وتركيا.

وذكرت الوزارة ـــ في بيان صحفي أوردته قناة "الإخبارية" ـــــ أن وزير النقل رزاق السعداوي وجه التشكيلات المعنية في الوزارة بتسيير رحلات عاجلة لإجلاء العراقيين الراغبين في العودة من سوريا برا ومن تركيا برا وجوا.

وأوضحت أن وزارة الهجرة والمهجرين العراقية هي صاحبة تلك المبادرة بتوجيهات من مجلس الوزراء، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تهيئة كافة المستلزمات الخاصة بنقلهم.
 

 


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