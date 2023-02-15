اليوم السابع
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الأربعاء، 15 فبراير 2023 08:56 م
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العثور على جثة مسن مفحمه بسبب التدفئة بالمنوفية

الأربعاء، 15 فبراير 2023 08:45 م
العثور على جثة مسن مفحمه بسبب التدفئة بالمنوفية جثة - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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لقى مسن بإحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، مصرعه بسبب التدفئة، تم تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا من شرطة النجدة بمديرية أمن المنوفية،  يفيد من عثور  أهالى قرية شنشور على جثة مسن فى غرفة نومه بمنزله، على الفور تم إنتقال قوات أمنية برئاسة العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون إلى منزل المسن لمعرفة ملابسات الواقعة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.
 
حيث أفاد أبناء المسن أن والدهم كان يشعل البوتاجاز الصغير للتدفئة ونفوا وجود شبهة جنائية وراء وفاء والدهم، وجار استخراج تصريح الدفن وإنهاء الإجراءات القانونية  ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 

محافظة المنوفية

مديرية أمن المنوفية

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