وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك يأتي ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضررى الزلزال في سوريا وتركيا، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة.