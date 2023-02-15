"الصحة" تنظم قافلة لعلاج الأسنان بدار أيتام بمشاركة خبراء مصريين بالخارج

كتب وليد عبد السلام

نظمت وزارة الصحة والسكان قافلة طبية في تخصص الأسنان، اليوم الأربعاء، بإحدى دور رعاية الأيتام في محافظة القاهرة، وذلك بمشاركة مجموعة من الأطباء المصريين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة الخبير المصري العالمي الدكتور مدحت منجي.

يأتي إطلاق القافلة تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وفي إطار مبادرة مشاركة الأطباء المصريين المقيمين خارج مصر، لدعم تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التعاون مع خبراء مصر بالخارج في مختلف المجالات الطبية يساهم في إثراء المعرفة، وتبادل الخبرات مع الأطباء المقيمين داخل مصر، بالإضافة إلى تقديم خدمات علاجية ذات جودة لجميع الفئات في أماكن إقامتهم.

وأضاف «عبدالغفار» أن القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبى على مجموعة من أبناء دار الرعاية الاجتماعية في مراحل عمرية مختلفة، مع تطبيق أحدث بروتوكولات العلاج، مشيرا إلى أن هذا التعاون جاء تلبية لطلب الأطباء بالخارج في إطار جهودهم ومساهماتهم التطوعية التي يقدمونها لأبناء الوطن.

ومن جانبه، أكد الدكتور مدحت منجي، الخبير في طب الأسنان بمصر والولايات المتحدة الأمريكية، دعمه لفكرة مشاركة الأطباء المصريين في الخارج لخدمة المصريين من غير القادرين لتوفير حياة كريمة لهم، لافتًا إلى أنه سبق أن شارك في عدد من القوافل الطبية بحي الأسمرات، وغيرها من المناطق الأكثر احتياجا.

وأشار «منجي» إلى أهمية البحث العلمي لضمان الوصول لأفضل علاج للمرضى، وفقا لأحدث بروتوكولات علاج الأسنان حول العالم، مشيدًا بإمكانات مركز أبحاث طب الأسنان بمستشفى أحمد ماهر، مؤكدا أن ما يحدث في مصر حاليا يعد نقلة ممتازة للأجيال المقبلة.

وبدوره، قال الدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة والسكان، إن الدكتور مدحت منجي، يشارك في قوافل وزارة الصحة للسنة الثانية على التوالي، موضحًا أن القافلة تقدم خدمات الفحص العام وعلاج الجذور، وتقديم المشورة الطبية اللازمة للحالات الحرجة، ليتم استكمال المتابعة في المستشفيات الحكومية.