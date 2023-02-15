دمشق (أ ش أ)

أعلن وزير الصحة السورى الدكتور حسن الغباش اليوم الأربعاء، أن حصيلة ضحايا الزلزال الذى ضرب سوريا بلغت حتى الآن 1414 وفاة و2357 إصابة.

وأشار الدكتور الغباش - في تصريح وفقا لوكالة الأنباء السورية - إلى أن فرق الاستجابة الإسعافية والطبية عملت بأقصى طاقتها للوصول وعلى مدار الـ 24 ساعة إلى جميع الضحايا، وانتشالهم من تحت الأنقاض، ونقل المصابين للمشافي، وتقديم جميع الخدمات الإسعافية والطبية لهم، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الفلبينية، اعتزام الحكومة إرسال فريق إنقاذ مؤلف من 6 أشخاص إلى سوريا لمساعدة المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة الأسبوع الماضي.

وقال وكيل وزارة الخارجية إدوارد خوسيه دي فيجا - حسبما ذكرت قناة (إيه بي إس- سي بي إن) الفلبينية - "إنه يوجد نحو 60 فلبينيا في سوريا"، مشيرا إلى أن فريق الإنقاذ الذي سيتم إرساله يهدف لمساعدة هؤلاء الرعايا إلى جانب المتضررين من الزلزال.

وكانت الفلبين قد قامت الأسبوع الماضي بنشر فريق من خبراء إدارة الكوارث وعمال الرعاية الصحية إلى تركيا للمساعدة في جهود الإنقاذ عقب الزلزال المدمر، علما بأن عدد الرعايا الفلبينيين المقيمين في تركيا يبلغ نحو 248 شخصا.