السلوم والحسوم.. اعرف النوات القادمة بالإسكندرية والظواهر الجوية المصاحبة

تضرب محافظة الإسكندرية، عددا من النوات يأتى معظمها خلال فصل الشتاء، وقد تصل عددها إلى 15 نوة، تحمل ظواهر جوية مختلفة وفق الموعد الذى تضرب فية النوة المدينة الساحلية، فهناك بعض النوات تضرب الإسكندرية خلال فصل الخريف ومعظمها خلال فصل الشتاء، وقد تمتد النوات الممطرة إلى أوائل فصل الربيع، فى حين لا يخلو فصل الشتاء من بعض النوات أيضا التى تتسبب فى ارتفاع الأمواج.

ونستعرض فى السطور التالية نوات الشتاء القادمة بالإسكندرية ومواعيدها والظواهر الجوية المصاحبة لها:



نوة الشمس الصغرى.. أمطار والشمس ساطعة

نوة الشمس الصغيرة وهى تستمر 3 أيام فقط وسميت بهذا الاسم لأن الشمس تظل ساطعة حتى فى فترات تساقط الأمطار، وتهب على الإسكندرية فى منتصف شهر فبراير ويصاحبها رياح غربية وتكون شديدة الأمطار.

نوة السلوم.. يومين فقط

نوة السلوم وتهب على الإسكندرية فى أوائل شهر مارس وتستمر لمدة يومين فقط وتهب على الإسكندرية خلالها رياح جنوبية غربية يصاحبها الأمطار، وقد سميت بهذا الاسم نظرا لهبوب رياح غربية من جهة السلوم.

نوة الحسوم.. أشد النوات برق ورعد

نوة الحسوم وهى من أشد النوات التى تهب على عروس البحر المتوسط، وتهب فى الاسبوع الاول من شهر مارس، وقد سميت بهذا الاسم نظرا لشدتها ولأنها تتميز ببرق ورعد شديدين وهطول الأمطار وتعتبر آخر النوات الممطرة الشديدة التى تهب على الإسكندرية.

نوة الشمس الكبرى.. رياح بلا أمطار

نوة الشمس الكبيرة وتستمر يومين وتهب على الإسكندرية رياح شرقية ولكنها غير ممطرة وسميت بهذا الاسم لأن سطوع الشمس تزداد خلالها قوة.

نوة عوة.. آخر النوات الباردة

نوة عوة وتهب على الإسكندرية فى الأسبوع الأخير من شهر مارس، وهى نوة شديدة تهب خلالها رياح شرقية وتستمر لمدة أيام، وتعتبر آخر النوات الباردة واختلف الكثيرون على سبب تسميتها ولا يعرف احد سبب تسميتها بهذا الاسم.

نوة "غسيل البلح" وهى النوة الممطرة الوحيدة التى تأتى فى فصل الصيف

تعد نوة "غسيل البلح" هى النوه الوحيدة الصيفية، وتأتى فى العشرة أيام الأولى من شهر سبتمبر، وتستمر لمدة من يومين إلى 3 أيام، وأطلق عليها أهالى الإسكندرية هذا الاسم نظرا لكونها تتزامن مع موسم طرح البلح على النخيل، ويصاحبها الأمطار الخفيفة، بما اعتبره الأهالى غسيل للبلح ويعيطة مذاق أكثر حلاوة، وتتميز أيضا بالرياح وارتفاع الأمواج.