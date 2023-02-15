السلطات الأمريكية تكشف هوية منفذ عملية إطلاق النار بجامعة ميتشيجان

وكالات

كشفت السلطات الأمريكية عن هوية منفذ عملية اطلاق نار جامعة ميتشيجان، بعد أن عُثر عليه صريعا في حرم المنشأة التعليمية.

وحسب موقع العين الإخبارى، فإن مطلق النار بجامعة ميتشيجان، وقتل أربعة أشخاص، وجرح خمسة آخرين، لم يكن سوى أنطوني ماكراي البالغ من العمر 43 عامًا، والذي يملك سجل معاناة من مشاكل الصحة العقلية، بينما تلاحقه تهم بارتكاب جرائم متعلقة بالأسلحة النارية منذ عام 2019، بحسب ما أفاد مسؤولو الولاية الأمريكية.

وبعد أقل من تسع ساعات على إطلاق النار، عثر على ماكراي خارج الحرم الجامعي صريعا، متأثراً بجروح بطلقات نارية جماعية من فوهات بنادق الشرطة التي طوقت المكان فور وقوع الجريمة لحماية الطلاب والأساتذة والعاملين في المؤسسة التعليمية التي انتشر الهلع في أرجائها.

وفي سياق متصل كشف مسؤولون بقسم شرطة إوينغ في ولاية نيوجيرسي نقلا عن نظرائهم في ميشيجان، العثور على مذكرة في جيب الجاني، تفيد بوجود تهديد لمدرستين عامتين في بلدتهم، التي كان يعيش فيها ماكراي لمدة سنوات.

بعد ذلك باشرت شرطة إوينغ تحقيقات سريعة، بشأن التهديدات التي أفادت بها شرطة ميتشيجان، لتخلص إلى أن ماكراي "لديه تاريخ من مشاكل الصحة العقلية".

وأٌلقي القبض على أنتوني ماكراي في لانسينج؛ عاصمة ولاية ميشيجان، في يونيو عام 2019، واتهم وقتها بحمل مسدس مخفي دون تصريح، وهي جناية كان يُحتمل أن تصل بالرجل إلى عقوبة بالسجن مدتها خمس سنوات وفقًا لسجلات إحدى المحاكم، التي عثرت عليها الصحافة الأمريكية.

وكان ماكراي -بحسب جيرانه- يستخدم الأسلحة علنا من خلف منزله، وهو الأمر الذي أزعج والده مايكل ماكراي (66 عامًا) ونصحه وفقا لصحيفة "ديترويت نيوز"، بالتخلص من بنادقه، حتى لا يلقى المصير الذي انتهى إليه أمس الثلاثاء.