السجن 6 سنوات لتاجر حشيش بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبد المتعال، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبو طالب، في أحداث القضية رقم 14595 لسنة 2022 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2350 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية أحال "شعبان.ع.م" 26 عامًا، مقيم مركز كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لأنه في يوم 27 أكتوبر الماضي أحرز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار، وسلاح أبيض "مطواه".