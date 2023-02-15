السجن 40 سنة للمتهم بالشروع فى قتل زوجته بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الزوج المتهم بالشروع فى قتل زوجته بالسجن المؤبد عن عقوبتى الشروع فى القتل والاحتجاز، والسجن 15 سنة عن عقوبة التعذيب لزوجته، قاصدا من ذلك قتلها داخل مسكن الزوجية بمدينة العاشر من رمضان، وبذلك يكون مجموع الأحكام السجن 40 سنة "المؤبد والسجن 15 سنة".

صدر القرار برئاسة المستشار نسيم بيومى، وعضوية المستشارين محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكى، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب، محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 896 سنة 2022 جنايات قسم ثانى العاشر من رمضان، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، " شادى م م ط" 33 عاما مقيم بدائرة قسم ثانى العاشر لمحكمة جنايات الزقازيق، لقيامه بالشروع فى قتل زوجته والتعدى عليها.

وتبين من أمر الإحالة وأقوال المجنى عليها زوجة المجنى عليه وتدعى" ف س " 27 عاما ربة منزل بأنها متزوجة من المتهم بصحيح عقد شرعى ورزق منه بنجليها القاصر، إلا أنه منذ فترة تعدى عليها محاولا قتلها.

وتبين من تحريات الرائد كريم العمرى، معاون مباحث قسم ثانى العاشر، برئاسة الرائد محمد عبد الغفار، رئيس المباحث، صحة الواقعة وقيام المتهم بارتكابها، وتم القبض على المتهم وأقر بارتكابه الواقعة، وتبين من تقرير الطب الشرعى وجود إصابات المجنى عليها، وتم إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.