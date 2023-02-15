اليوم السابع
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السجن 10 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بقنا

الأربعاء، 15 فبراير 2023 03:31 م
السجن 10 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بقنا محكمة
قنا صابر سعيد

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عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح، وأسامة الأمير، عامل بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بالاتجار في الحشيش المخدر، بمركز أبوتشت،  شمالي قنا.
 
تعود أحداث الواقعة أغسطس 2022، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم محمد.ر.غ، 30عاما، عامل، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش في غير المصرح بها قانونيا، كما وجهت له تهمة حيازة سلاح ناري و4 طلقات.
 
تم إحالة القضية التي حملت رقم 14950 لسنة 2022 ، جنح ابوتشت، والمقيدة برقم 2513، لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن 10 سنوات.
 
 
 
 


 

 


جنايات نجع حمادي

مركز ابوتشت

محافظة قنا

امن قنا



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