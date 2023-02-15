الزوج وشهود عيان يكشفون ملابسات مصرع سيدة أسفل عجلات قطار فى العياط

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال أفراد أسرة سيدة صدمها قطار مما أسفر عن مصرعها في العياط، وذكر زوجها أنه لا يشتبه في وفاتها جنائيا، وأنها أثناء عبورها السكة الحديد صدمها القطار، لتلقى مصرعها في الحال.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وأكدوا أن الضحية كانت تعبر السكة الحديد، من مكان غير مخصص للعبور، ولم تشاهد اقتراب القطار، ليصطدم بها وتفارق الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة وباشرت التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع سيدة صدمها قطار في العياط، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن ربة منزل أثناء عبورها السكة الحديد، صدمها قطار، ما أسفر عن مصرعها في الحال.

توصل رجال المباحث لهوية السيدة، وتبين أنها تقيم بإحدى قرى العياط، وتم استدعاء أفراد أسرتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.