اليوم السابع
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"الزراعة" تواصل تقديم الدعم الفنى لمزارعى البساتين بالإسكندرية والبحيرة

الأربعاء، 15 فبراير 2023 12:28 م
"الزراعة" تواصل تقديم الدعم الفنى لمزارعى البساتين بالإسكندرية والبحيرة وزارة الزراعة - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي، حملاتها بالمحافظات المختلفة، لتقديم سبل الدعم الفني لمزارعي البساتين من فاكهة، خضر، صوب، مشاتل، نباتات طبية وعطرية، ونخيل، والوقوف على حالة الزراعات.
 
وقال المهندس محمود عطا رئيس الادارة المركزية للبساتين، إنه تم من خلال مهندسي البساتين بالتنسيق مع مديريتي الزراعة بالإسكندرية والبحيرة، تفقدوا حالة الزراعات البستانية بالمحافظتين.
 
وأضاف أنه تم الوقوف على حالة الزراعات البستانية، وتفقد الصوب الزراعية، وإعطاء التوصيات اللازمة للمزارعين، واهم المعاملات اللازمة خلال هذه الفترة للحصول على انتاجية عالية، والوقاية من الأمراض والآفات.
 
وأشار عطا ، إلى أنه تم ايضا توعية المزراعين، بأهمية التحول إلى نظم الري الحديث، نظرا لما له من فوائد مهمة.

الرى الحديث

وزارة الزراعة

الاصلاح الزراعى

البساتين



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