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الرئيس السيسى يشارك فى اجتماع لجنة رؤساء الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقى

الأربعاء، 15 فبراير 2023 05:11 م
الرئيس السيسى يشارك فى اجتماع لجنة رؤساء الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، في اجتماع بالفيديو كونفرنس للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي (النيباد)، حيث تسلمت مصر رئاسة النيباد حتى عام 2025.

الرئيس السيسى

لجنة التوجيهية لرؤساء الوكالة الإنمائية

الاتحاد الأفريقي

اليوم السابع بلس

قمة الحكومات



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