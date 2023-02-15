الرئيس السيسى يشارك فى اجتماع لجنة رؤساء الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقى

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، في اجتماع بالفيديو كونفرنس للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي (النيباد)، حيث تسلمت مصر رئاسة النيباد حتى عام 2025.
الرئيس السيسى يشارك فى اجتماع لجنة رؤساء الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقىالأربعاء، 15 فبراير 2023 05:11 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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