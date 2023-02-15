اليوم السابع
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الأربعاء، 15 فبراير 2023 10:22 م
أكرم القصاص
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الدفاع المدني العراقي: انتشلنا أكثر من 14 جثة من تحت الأنقاض في تركيا

الأربعاء، 15 فبراير 2023 09:00 م
الدفاع المدني العراقي: انتشلنا أكثر من 14 جثة من تحت الأنقاض في تركيا زلزال تركيا
أ ش أ

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ذكرت مديرية الدفاع المدني في العراق، اليوم الأربعاء، أن فرقها تمتلك أجهزة ومعدات متطورة لمواجهة الحالات الطارئة..مشيرة إلى انتشال أكثر من 14 جثة من تحت الأنقاض والركام في تركيا إثر الزلزال.
 
وقال مدير عام الدفاع المدني اللواء محسن كاظم علك - في حديث لقناة "السومرية نيوز" العراقية - إنه "بتوجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري بتقديم كل ما يتطلب لدعم دول الجوار المتضررة بالزلزال؛ قدمت وزارة الهجرة والمهجرين وجمعية الهلال الأحمر العراقي مواد إغاثية من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية بالإضافة إلى منتجات نفطية من قبل وزارة النفط".
 
وأضاف علك أن وزارة الداخلية المتمثلة بالدفاع المدني قامت بإرسال فريق البحث والإنقاذ العراقي إلى تركيا بواقع 35 فردا وضابطا، واستنفار فرق الإنقاذ والإطفاء في جميع المحافظات حيث بلغ عدد المراكز 227، لافتا إلى أن مديرية الدفاع المدني قامت بنشر الوعي الوقائي من خلال الإعلام المرئي والمسموع في القنوات الفضائية وتفعيل خطط الطوارئ وتحديثها في المحافظات.

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