وأوضحت الوزارة - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن العسكريين الروس من المنطقة العسكرية المركزية اخترقوا الدفاع الأوكرانى الموجه في منطقة غابات فى جمهورية لوجانسك الشعبية، مضيفة أنه "أثناء هجوم العسكريين فى المنطقة العسكرية المركزية تراجعت القوات الأوكرانية بشكل عشوائى عن الخطوط المحتلة سابقا إلى مسافة تصل إلى ثلاث كيلومترات، حتى خط الدفاع الثاني الأكثر تحصينا والذي لم يستطع صد هجوم العسكريين الروس".

وأضاف البيان أن العسكريين الأوكرانيين غادروا مواقعهم على عجل وتركوا ممتلكات عسكرية وجثث القتلى.

وتابع: "قامت القوات الأوكرانية أثناء تغطيتها لتراجعها بتلغيم المنطقة آليا باستخدام ألغام مضادة للمشاة، وبالرغم من ذلك تمكنت وحداتنا من بسط السيطرة على المواقع الأوكرانية السابقة وتابعت العمليات الهجومية".