اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الخارجية الأمريكية: نعتزم تخصيص 9.9 مليار دولار أخرى لدعم أوكرانيا

الأربعاء، 15 فبراير 2023 09:06 م
الخارجية الأمريكية: نعتزم تخصيص 9.9 مليار دولار أخرى لدعم أوكرانيا الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

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كشفت رئيسة قسم المساعدة الدولية في وزارة الخارجية الأمريكية، دافني راند، أن الولايات المتحدة تخطط لتزويد أوكرانيا بمبلغ 9.9 مليار دولار كدعم إضافي للميزانية في الأشهر المقبلة.
 
وقالت المسؤولة الأمريكية في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، في واشنطن: "في الأشهر المقبلة، نخطط لتوفير 9.9 مليار دولار ونحن مستعدون لمساعدة حكومة أوكرانيا في الحفاظ على قدرتها على البقاء وتقديم دعم إضافي للميزانية إذا لزم الأمر".
 
وقال راند إن الإدارة تعمل مع الكونغرس على هذا الأمر. وقدرت مساعدة الميزانية المباشرة لأوكرانيا، التي قدمتها الولايات المتحدة في السابق، بمبلغ 13 مليار دولار.
 
وأضافت أن السلطات الأمريكية تعتزم الاستمرار في الاستيلاء على الأصول الروسية وتقوم حاليا بتقييم أفضل السبل للتخلص من تلك المصادرة بالفعل "نتوقع أن يستمر فريق وزارة العدل الذي ذكرته في مصادرة الأصول وفقًا للقانون الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر. نحاول حاليًا معرفة أفضل السبل للتخلص من هذه الأموال. تم استخدام الأموال في تأجيج الحرب، الآن نريد إعادتها لدعم الشعب الأوكراني في الأوقات الصعبة".

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