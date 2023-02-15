اليوم السابع
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مقابل مبالغ مالية..

الحكومة تحذر من أشخاص يزعمون قدرتهم على تعيين مواطنين بمسابقة 30 ألف معلم

الأربعاء، 15 فبراير 2023 11:37 ص
الحكومة تحذر من أشخاص يزعمون قدرتهم على تعيين مواطنين بمسابقة 30 ألف معلم المركز الاعلامى لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من  أنباء بشأن ادعاء أشخاص انتسابهم لجهات رسمية والتواصل مع المواطنين بزعم تعيينهم في مسابقة الـ 30 ألف معلم مقابل مبالغ مالية، رغم عدم توافر شروط المسابقة لديهم، مع ادعائهم تأخير موعد التقديم في المسابقة إلى يوم 29 فبراير، تواصل المركز مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء.
 
وأكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه لا صحة لإمكانية التلاعب في منظومة المسابقة الخاصة بتعيين 30 ألف معلم، مشدداً على أن منظومة المسابقات المركزية الخاصة بتعيين الـ 30 ألف معلم مؤمنة بعدة آليات تقنية وإلكترونية، تحول دون تدخل العنصر البشري، أو إجراء أي تعديل في عملية الاختيار، مُوضحاً أن بوابة الوظائف الحكومية هي الآلية الوحيدة للتقديم في المسابقة، وفقاً للشروط المعلن عنها لشغل الوظيفة، وذلك عبر الرابط التالي: "jobs.caoa.gov.eg"، اعتباراً من 23 فبراير 2023 حتى 9 مارس 2023، دون وجود أي وسطاء، مُحذراً الراغبين في التقدم للمسابقة من الانسياق وراء هؤلاء الأشخاص الذين يستهدفون استغلالهم وتحصيل مبالغ مالية منهم، وأن الجهاز سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
 
وفي سياق متصل، تتمثل الأرواق المطلوبة للتقديم لمسابقة 30 ألف وظيفة معلم مساعد فصل، للصفوف الابتدائية الأولى (الأول، الثاني، الثالث) للعام الدراسي 2023/2024، في "صورة شخصية للمتقدم، وبطاقة الرقم القومي سارية (وجهين)، وصحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (وجهين بحسب الأحوال)، والمؤهل الدراسي، والمؤهل الأعلى ( إن وجد)، الموقف من الخدمة العسكرية ذكور أو الخدمة العامة إناث، وشهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة، وإيصال الإيداع البنكي.
 
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مسابقة ال30 الف معلم

التنظيم والادارة

الحكومة

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خليك واعي



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