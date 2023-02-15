وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - في بيان اليوم الأربعاء، "إنه في إطار عملية استباقية مشتركة بين وحدات إدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني وإدارة مكافحة الإرهاب بوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع، وتحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تم الكشف عن خلية تكفيرية مبايعة لما يسمى بتنظيم "داعش" الإرهابي وإحباط مخططها المتمثل في تنفيذ عمليات اغتيال لأمنين بولاية بنزرت يوم الانتخابات التشريعية في دورها الثاني".

وأضاف أنه من خلال عمليات فنية دقيقة ومتابعات ميدانية أمكن القبض على كامل عناصرها، مشيرا إلي أنه تم إحالتهم إلي النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وفتح بحث تحقيقي وإصدار بطاقات إيداع بالسجن بشأنهم.



