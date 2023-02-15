الجيش الأوكرانى يعلن ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 139 ألفا و80 جنديا

كتب أحمد علوى

أعلن الجيش الأوكراني، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 139 ألفا و80 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي، من بينهم 740 جنديا قتلوا أمس الإثنين فقط.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و286 دبابة و6 آلاف و500 من المركبات المدرعة و2299 من النظم المدفعية و466 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و234 من أنظمة الدفاع الجوي و298 طائرة و286 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و155 من المركبات وخزانات وقود و2011 طائرة بدون طيار".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.