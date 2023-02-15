التموين: مشاركة 2235 محلا فى الأوكازيون الشتوى 2023 حتى الآن

كتب مدحت وهبة

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، تقريرا من الإدارة العامة للمعاملات التجارية، ‏حول وصول نسب التخفيضات ‏في التصفية الموسمية الأولى الأوكازيون الى الـ 50% فى ‏الكثير من المحال المشاركة، كما يتابع وزير التموين التخفيضات الموجودة بالأوكازيون والحملات التي ‏تٌسير يوميا للتأكد من السلع المعروضة وجودتها، والتزام ‏المحال المشاركة بالأوكازيون بالتخفيضات، ووضع سعرين ‏على السلعة المباعة قبل وبعد المشاركة في الأوكازيون.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي ومعان الوزير، أن المديريات ما زالت تفتح أبوابها أمام ‏الراغبين بالاشتراك في الأوكازيون بتقديم المستندات ‏المطلوبة للمشاركة به، ويتم تكثيف الرقابة على المحلات.

ويكثف جهاز حماية المستهلك الرقابة على الأسواق، حيث ستجوب سيارات الضبطية القضائية بالجهاز الأسواق خلال فترة الأوكازيون الشتوى للتأكد من جدية العروض المعلن عنها والتصدي لأى مخالفات، كما أن المحلات التي ستشارك فى الأوكازيون الشتوي 2023، لهم الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث يتم تحرير محاضر إحالتها إلى النيابة.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الشتوي 2023 ويستمر لمدة شهر، وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية، ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوي 2023، فإن المحلات التى تشارك في الأوكازيون، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه في العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث إن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة في عروض الأوكازيون الشتوي.