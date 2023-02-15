البنك المركزى الإيطالى يعلن وصول الدين الوطنى إلى 2.67 تريليون يورو

وكالات

أعلن البنك المركزي الإيطالي، اليوم الأربعاء، عن أن الدين الوطني لإيطاليا سجل رقما قياسيا جديدا، حيث بلغ 2.76 تريليون يورو (2.96 تريليون دولار) في نهاية العام الماضي.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال بنك إيطاليا عبر "تويتر": "بحلول 31 ديسمبر 2022، بلغ إجمالي الدين العام 2.762.5 تريليون يورو؛ وفي نهاية عام 2021، بلغ الدين 2.678.1 تريليون يورو".

بلغ الدين العام لإيطاليا في عام 2021 150.3%من إجمالي الناتج المحلي، وفي عام 2022 زاد بنسبة 3.14%، فيما بلغ الدين أعلى مستوى له على الإطلاق بمقدار 2.771 تريليون يورو في أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق، قال خبراء محليون إنه بسبب جائحة كوفيد- 19 والقيود ذات الصلة، تجاوز الدين العام لإيطاليا 155% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، لكن بعد إلغاء القيود، بدأ الاقتصاد الوطني في الانتعاش، وقطعت الحكومة الدعم للشركات والمواطنين، إلا أن الصراع في أوكرانيا والزيادة الحادة في أسعار الطاقة أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، مما أدى إلى نمو الدين العام.