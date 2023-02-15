اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 فبراير 2023 03:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

ويستضيف مجلس كنائس مصر..

البابا تواضروس يلقى أول عظة أسبوعية فى 2023 اليوم بالكاتدرائية

الأربعاء، 15 فبراير 2023 03:00 ص
البابا تواضروس يلقى أول عظة أسبوعية فى 2023 اليوم بالكاتدرائية قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتب محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يواصل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم عظة الأربعاء الأسبوعية، وهو أول اجتماع يعقده قداسته فى العام الجارى 2023، حيث يقام الاجتماع فى كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ومن المقرر أن يستضيف الاجتماع غدًا اليوم الأول من "أسبوع الصلاة" الذى ينظمه مجلس كنائس مصر.

وكان قداسة البابا أعلن فى يوم الأربعاء الأخير من عام 2022 ، يوم 28 ديسمبر الماضى عن توقف الاجتماع حتى يوم 15 فبراير، وقال قداسته: "اجتماعنا سيتوقف حتى يوم 15 فبراير، على اعتبار أن الفترة القادمة كلها أعياد الميلاد والختان والغطاس وعرس قانا الجليل، والقديس الأنبا أنطونيوس والقديس الأنبا بولا، وصوم يونان وفصح يونان، بمعنى أنها فترة كلها أعياد".

وقال قداسة البابا فى تهنئته الأخيرة قبل عيد الميلاد: "أهنئكم ببداية العام الجديد، الذى سيبدأ بعد 3 أيام، سنة جديدة سعيدة على الجميع، وعلى كل بلادنا، وعلى كل كنيسة وعلى كل خدمة، وعلى كل المسؤولين فى بلدنا، وعلى كل العالم، نصلي من أجل أن يحيا العالم كله فى هدوء وفي سلام، وتكون سنة بدون ضعفات السنة الماضية - والتى اقتربت أن تكون ماضية، وفي الوقت ذاته لديك فرصة أن تقابل أب اعترافك، وتقدم توبة، وتجعل قلبك نقيًّا وحلوًا، وتدخل السنة الجديدة بقلب نقى."


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الكاتدرائيه المرقسيه

العظه الاسبوعيه

عظه البابا تواضروس



الموضوعات المتعلقة

عودة عظة البابا تواضروس الثانى الأربعاء المقبل

الإثنين، 13 فبراير 2023 05:00 ص

مجلس كنائس مصر يحتفل بعامه العاشر والأسقفية تتسلم الأمانة العامة.. البابا تواضروس: وضعنا بذرة المحبة منذ التأسيس وهى تنمو مع الزمن.. أندريه زكى: المرحلة القادمة هدفها دعم العيش المشترك

الأحد، 12 فبراير 2023 12:13 ص

البابا تواضروس: نصلى لضحايا زلزال تركيا وسوريا ولنهاية حرب روسيا وأوكرانيا

السبت، 11 فبراير 2023 09:13 م

البابا تواضروس: قانون الأحوال الشخصية تمت مناقشته مع قادة القانون

السبت، 11 فبراير 2023 07:30 م

البابا تواضروس الثانى: الله يحب مصر وتحظى بمكانة خاصة برحلة مسار العائلة المقدسة

السبت، 11 فبراير 2023 06:24 م

كنائس مصر تدعم "حياة كريمة" فى أنحاء الجمهورية.. الأرثوذكسية: بروتوكول تعاون مع المبادرة فى مجالات الصحة والتعليم ومحو الأمية.. البابا تواضروس: الاتجاه لكرامة الإنسان شىء رائع.. الإنجيلية: تظل فى وجدان المصريين

الأربعاء، 08 فبراير 2023 09:00 ص

سكرتارية البابا تواضروس تنظم ندوة للتثقيف المالى فى الكاتدرائية

الأحد، 05 فبراير 2023 07:20 م

مصطفى الفقى عن كتاب "البابا تواضروس سنوات من المحبة لله والوطن": وثيقة مهمة

الأحد، 05 فبراير 2023 05:34 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة