البابا تواضروس يلقى أول عظة أسبوعية فى 2023 اليوم بالكاتدرائية

كتب محمد الأحمدى

يواصل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم عظة الأربعاء الأسبوعية، وهو أول اجتماع يعقده قداسته فى العام الجارى 2023، حيث يقام الاجتماع فى كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ومن المقرر أن يستضيف الاجتماع غدًا اليوم الأول من "أسبوع الصلاة" الذى ينظمه مجلس كنائس مصر.

وكان قداسة البابا أعلن فى يوم الأربعاء الأخير من عام 2022 ، يوم 28 ديسمبر الماضى عن توقف الاجتماع حتى يوم 15 فبراير، وقال قداسته: "اجتماعنا سيتوقف حتى يوم 15 فبراير، على اعتبار أن الفترة القادمة كلها أعياد الميلاد والختان والغطاس وعرس قانا الجليل، والقديس الأنبا أنطونيوس والقديس الأنبا بولا، وصوم يونان وفصح يونان، بمعنى أنها فترة كلها أعياد".

وقال قداسة البابا فى تهنئته الأخيرة قبل عيد الميلاد: "أهنئكم ببداية العام الجديد، الذى سيبدأ بعد 3 أيام، سنة جديدة سعيدة على الجميع، وعلى كل بلادنا، وعلى كل كنيسة وعلى كل خدمة، وعلى كل المسؤولين فى بلدنا، وعلى كل العالم، نصلي من أجل أن يحيا العالم كله فى هدوء وفي سلام، وتكون سنة بدون ضعفات السنة الماضية - والتى اقتربت أن تكون ماضية، وفي الوقت ذاته لديك فرصة أن تقابل أب اعترافك، وتقدم توبة، وتجعل قلبك نقيًّا وحلوًا، وتدخل السنة الجديدة بقلب نقى."